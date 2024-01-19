في ممتاز الطائرة.. الهلال يعزّز صدارتَه بالفوز على الأهلي

انفرد الهلالُ بصدارة دوري ممتاز الطائرة بعد فوزه على منافسه الأهلي بثلاثة أشواط مقابل شوط، في المباراة التي جمعتْهما على صالة وزارة الرياضة بالعاصمة الرياض، في ختام الجولة "11".
وجاءت نتائج الأشواط "22/ 25، 25/ 19، 25/ 23، 25/ 17" رافعًا رصيده إلى 32 نقطة منفردًا بالصدارة بدون أي هزيمة، وظلّ الأهلي على رصيده السابق 26 نقطة في المركز الثالث، وفرض الهلالُ سيطرتَه على مجريات اللقاء، ليتّسع الفارق مع منافسه الأهلي الذي تعرّض إلى ثلاث هزائم.
وفي المباراة الثانية تغلّب أبها على ضمك بثلاثة أشواط نظيفة؛ جاءت نتائج الأشواط "25/ 22، 25/ 21، 25/ 23".