في ممتاز الطائرة.. الهلال يعزّز صدارتَه بالفوز على الأهلي

وجاءت نتائج الأشواط "22/ 25، 25/ 19، 25/ 23، 25/ 17" رافعًا رصيده إلى 32 نقطة منفردًا بالصدارة بدون أي هزيمة، وظلّ الأهلي على رصيده السابق 26 نقطة في المركز الثالث، وفرض الهلالُ سيطرتَه على مجريات اللقاء، ليتّسع الفارق مع منافسه الأهلي الذي تعرّض إلى ثلاث هزائم.