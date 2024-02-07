رياضة
من خلال مؤجلة الجولة 19 من دوري روشن وبثلاثية.. الاتحاد يزيد من جراح الطائي
قفز فريق الاتحاد الأول لكرة القدم إلى المركز الخامس في سلم ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد أن تجاوز محطة مستضيفه الطائي بنتيجة 3/0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الأمير عبدالله بن مساعد بن جلوي في حائل، في لقاء مؤجل من الجولة الـ19، بقيادة الحكم الروسي "سيرجي كارسيف".
الشوط الأول سجل الاتحاد هدفين، عن طريق عبد الرزاق حمدالله (د 8) وفيصل الغامدي (د42).
وفي الشوط الثاني أضاف "رومارينهو" الهدف الثالث للاتحاد (د87) منهياً آمال الطائي في العودة للمباراة.
بتلك النتيجة بلغ الاتحاد النقطة 31، وبقي الطائي على نقاطه الـ17 في المركز الـ16.