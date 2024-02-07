من خلال مؤجلة الجولة 19 من دوري روشن وبثلاثية.. الاتحاد يزيد من جراح الطائي

قفز فريق الاتحاد الأول لكرة القدم إلى المركز الخامس في سلم ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد أن تجاوز محطة مستضيفه الطائي بنتيجة 3/0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الأمير عبدالله بن مساعد بن جلوي في حائل، في لقاء مؤجل من الجولة الـ19، بقيادة الحكم الروسي "سيرجي كارسيف".