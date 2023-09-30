الأخدود يزيد من متاعب الرائد ويكبده الخسارة السادسة

استعاد فريق الأخدود الأول لكرة القدم، نغمة الانتصارات، عقب تغلبه خارج أرضه على مضيفه الرائد بهدفين مقابل هدف، ملحقاً به الخسارة السادسة هذا الموسم، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية، لحساب منافسات الجولة الثامنة لدوري روشن .