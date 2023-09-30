الأخدود يزيد من متاعب الرائد ويكبده الخسارة السادسة

استعاد فريق الأخدود الأول لكرة القدم، نغمة الانتصارات، عقب تغلبه خارج أرضه على مضيفه الرائد بهدفين مقابل هدف، ملحقاً به الخسارة السادسة هذا الموسم، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية، لحساب منافسات الجولة الثامنة لدوري روشن .
بادر الضيوف لافتتاح باب التسجيل عن طريق المهاجم النيجيري سافيورجودوين، مستغلاً تمريرة طولية من حسين الزبداني كسر على إثرها مصيدة التسلل لينفرد ويواجه المرمى ويسدد على يمين الحارس البرتغالي أندريه كامبوس موريرا عند الدقيقة 21.
رد أصحاب الأرض لم يتأخر كثيراً سوى 8 دقائق، حيث تمكن النجم المغربي كريم البركاوي من تعديل النتيجة، بعد أن حول عرضية مواطنه محمد فوزير إلى داخل الشباك، ليصبح بذلك الهداف التاريخي لنادي الرائد برصيد 38 هدفًا.
ونجح المدافع الروماني ندري بوركا من وضع فريق الأخدود في المقدمه مجدداً من علامة الجزاء احتسبها الحكم شكري الحنفوش نتيجة عرقلة الكاميروني "تاوامبا" داخل صندوق العمليات، وذلك في الدقيقة 83 .
بهذه النتيجة رفع الأخدود رصيده إلى 7 نقاط، احتل من خلالها المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد الرائد عند النقطة الرابعة، في المركز السابع عشر (قبل الأخير).