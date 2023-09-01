عرضٌ مغرٍ لنجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي للعب في الدوري السعودي

كشفت صحيفة "Sport" الإسبانية عن تقديم أحد الأندية السعودية عرضًا مغريًا للتعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي، لاعب برشلونة الإسباني، خلال الموسم الجديد.
وبحسب الصحيفة الإسبانية: فإن أحد الأندية السعودية قدم عرضًا بقيمة 40 مليون يورو إلى نادي برشلونة خلال الساعات القليلة الماضية، لضم ليفاندوفسكي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن مسؤولي الهلال اتّصلوا بمهاجم برشلونة في أول يوليو، لكنه رفض العرض السعودي بشكل قاطع.
وانضمّ المهاجم البولندي إلى برشلونة في يوليو 2022، قادمًا من بايرن ميونيخ الألماني، الذي لعب له في الفترة من 2014 وحتى 2022، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 30 مليون يورو.