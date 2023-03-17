في اليوم الأول.. "فيرشتابين" يسجل الزمن الأسرع بالتجارب الحرة للفورمولا 1
سجَّل بطل العالم ومتصدر الترتيب العام، سائق ريد بل الهولندي ماكس فيرشتابين، الزمن الأسرع في حصتَي التجارب الحرة الأولى والثانية لسباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1 لعام 2023، التي أُقيمت اليوم الجمعة 17 مارس على حلبة كورنيش جدة.
وتفصيلاً، تمكّن المتسابق الهولندي من تحقيق الزمن الأسرع قبل زميله المكسيكي في الفريق سيرغيو بيريز، وذلك على حلبة الشوارع الأسرع والأطول في روزنامة سباق الفورمولا1، فيما حل سائق فريق أستون مارتن الإسباني فيرناندو ألونسو في المركز الثالث أمام زميله الكندي في الفريق لانس سترول الذي حل رابعًا في سلم الترتيب.
وحل سائقا فريق مرسيدس، البريطانيان لويس هاميلتون وجورج راسل، في المركزين الخامس والسادس أمام سائق فيراري الإسباني كارلوس ساينز في المركز السابع، فيما ذهب المركز الثامن إلى سائق ألبين الفرنسي بيير غاسلي، الذي جاء أمام سائق فريق ويليامز التايلاندي ألكسندر ألبون في المركز التاسع، بينما أكمل سائق فريق ألفا تاوري الياباني يوكي تسونودا ترتيب العشرة الأوائل.
وفي حصة التجارب الحرة الثانية سجل فيرشتابين الزمن الأسرع، تلاه في المركز الثاني فيرناندو ألونسو، فيما حل سيرغيو بيريز في المركز الثالث أمام الفرنسي إستيبان أوكون سائق فريق ألبين في المركز الرابع.
وحل جورج راسل في المركز الخامس، وبيير غاسلي في المركز السادس أمام لانس سترول في المركز السابع، كما ذهب المركز الثامن للألماني نيكو هولكنبرغ سائق فريق هاس، بينما حل سائقا فريق فيراري، تشارلز لوكلير وكارلوس ساينز، في المركزين التاسع والعاشر.
وتزداد ذروة الإثارة غدًا السبت مع انتقال سائقي الفورمولا1 إلى المسار مرة أخرى لخوض حصة التجارب الأخيرة لمدة ساعة واحدة، في الساعة الـ4:30 مساء، يليها الجولة التأهيلية في الساعة الـ8:00 مساء، التي ستحدد شكل الشبكة للحدث الرئيسي يوم الأحد؛ إذ سيتم تصنيف السائقين وفقًا لأسرع أوقاتهم.
وإلى جانب فعاليات الفورمولا1 ستتضمن أنشطة يوم غد السبت أيضًا سباق السرعة للفورمولا2؛ إذ سيخوض نجوم الغد سباقًا يمتد لعشرين لفة، أو 45 دقيقة، حول حلبة كورنيش جدة في تمام الساعة الـ6:10 مساء. كما سيشهد اليوم أيضًا السباق الأول لتحدي بورشه سبرنت الشرق الأوسط في تمام الساعة الـ10:05 مساء.
وإلى جانب هذه الفعاليات المميزة سيستمتع زوَّار حلبة كورنيش جدة في قرية الجماهير بالعديد من الأنشطة التي تناسب جميع الفئات العمرية، كما تحتوي القرية على شاشات كبيرة لمشاهدة فعاليات الحلبة، ومناطق لبيع المأكولات، والعديد من المنتجات؛ بما يسهم في توفير تجربة مثيرة ومميزة في هذا السباق المميز.