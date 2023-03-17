في اليوم الأول.. "فيرشتابين" يسجل الزمن الأسرع بالتجارب الحرة للفورمولا 1

وإلى جانب فعاليات الفورمولا1 ستتضمن أنشطة يوم غد السبت أيضًا سباق السرعة للفورمولا2؛ إذ سيخوض نجوم الغد سباقًا يمتد لعشرين لفة، أو 45 دقيقة، حول حلبة كورنيش جدة في تمام الساعة الـ6:10 مساء. كما سيشهد اليوم أيضًا السباق الأول لتحدي بورشه سبرنت الشرق الأوسط في تمام الساعة الـ10:05 مساء.