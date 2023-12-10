"رونالدو" ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعبي العالم في 2023

كشف الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم "IFFHS"، اليوم الأحد، قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعبي العالم في عام 2023.
وشهدت قائمة جائزة أفضل لاعب في عام 2023، والتي ينافس فيها أقوى اللاعبين العالميين، حضور نجم النصر الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.
وتضم قائمة المنافسين أيضًا: لاعب ريال مدريد "بيلينجهام"، وكيفن دي بروين، وإيرلينج هالاند، وبيرناردو سيلفا، وجوندوجان.
ونجم بايرن ميوينخ هاري كين، ولاعب إنتر ميلان لاوتارو مارتينيز، ونجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، ونجم إنتر ميامي الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.
كما حل بالقائمة نجم ليفربول الدولي المصري محمد صلاح، ولاعب نابولي الإيطالي النيجيري فيكتور أوسيمين، ولاعب أتلتيكو مدريد أنطوان جريزمان، ولاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور، ولاعب بايرن ميونيخ ألفونسو ديفيز.