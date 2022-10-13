اعتبارًا من غد.. أبطال السعودية الدولية يعودون إلى المملكة للمنافسة

وسيكون الأمريكي داستن جونسون، ومواطنه هارولد فارنر، والآيرلندي الشمالي غرايم ماكداويل، ضمن قائمة النجوم المشاركة؛ حيث تمكّن كل: من جونسون وماكداويل، وفارنر، من تحقيق نجاحات سابقة على أرض المملكة؛ حيث نجحوا في الحصول على لقب "بطولة السعودية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة" خلال أعوام 2019 و2020 و2022 على التوالي؛ وهو الأمر الذي قد يساهم بشكل كبير في تقديمهم لنتائج إيجابية في منافسات البطولة العالمية التي يشارك فيها إلى جانبهم 45 من نخبة لاعبي القولف في العالم.