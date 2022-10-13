اعتبارًا من غد.. أبطال السعودية الدولية يعودون إلى المملكة للمنافسة

تنطلق غدًا الجمعة في ملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية؛ بطولة ليف قولف إنفايتيشونال جدة، وتستمرّ حتى تاريخ 16 أكتوبر.
وسيكون الأمريكي داستن جونسون، ومواطنه هارولد فارنر، والآيرلندي الشمالي غرايم ماكداويل، ضمن قائمة النجوم المشاركة؛ حيث تمكّن كل: من جونسون وماكداويل، وفارنر، من تحقيق نجاحات سابقة على أرض المملكة؛ حيث نجحوا في الحصول على لقب "بطولة السعودية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة" خلال أعوام 2019 و2020 و2022 على التوالي؛ وهو الأمر الذي قد يساهم بشكل كبير في تقديمهم لنتائج إيجابية في منافسات البطولة العالمية التي يشارك فيها إلى جانبهم 45 من نخبة لاعبي القولف في العالم.
وأوضح ماكداويل قائد فريق "كليكس" خلال مؤتمر صحفي عقد في ملعب ونادي رويال غرينز، بمشاركة الثلاثي، وسط حضور وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية، إنه ملعب قولف رائع، وتأثير الرياح عليه يجبرك على اللعب بطرق مختلفة ويتطلب منك مجهودًا إضافيًّا. ويجب عليك توجيه ضرباتك بشكل مستقيم لتتمكن من إحراز أكبر عدد من الضربات تحت المعدل. وقال: تمكنت في السابق من اللعب بشكل جيد هنا وسط الرياح الشديدة؛ لذا أتطلع لتكرار هذا الأمر في بطولة ليف قولف إنفايتيشونال جدة".
من جانبه قال جونسون قائد فريق "فور أيسز" الذي يتصدر ترتيب منافسات الفرق بأربعة انتصارات في 6 بطولات: "كما ذكر غرايم "ماكداويل" يعجبني تأثير الرياح على المنافسات في هذا الملعب في الفترة المسائية، ويجب على ضرباتك أن تكون ذات جودة عالية، وتحديدًا في الضربات طويلة المدى؛ حيث تعتبر مساحة الضرب ضيقة جدًّا، وإذا لم تتمكن من ذلك فسوف تواجه صعوبة في السيطرة على كرة القولف".
وعبّر نجم فريق "نيبلِكس" فارنر عن أهمية الفوز بالنسبة له ولفريقه؛ حيث قال: "الأمر واضح بكل تأكيد، نرغب في الفوز ببطولة ليف قولف إنفايتيشونال جدة، وباختصار أنت تلعب دائمًا لتحقيق الفوز؛ فيجب عليك اللعب بشكل جيد حتى يتمكن فريقك من تحقيق نتائج إيجابية؛ لذلك الأمر ممتع حقًّا؛ جميع اللاعبين في البطولة يحبون التنافس، ونظام الفرق يمنح الأمر بُعدًا ممتعًا بشكل أكبر".