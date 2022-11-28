صحف ومواقع عالمية تشيد بأداء الكاميروني "فينسنت أبوبكر"

صحيفة "l'equipe" الفرنسية علّقت على أداء أبوبكر قائلة: "فينسنت أبوبكر يسجل هدفًا استثنائيًا مع الكاميرون ضد صربيا.. رأينا تألق مهاجم منتخب الأسود الذي لا يُقهر.. أبوبكر ظهر بشكل جيد للغاية في نهائيات كأس العالم 2022، بتسجيله هدفًا رائعًا للكاميرون ضد صربيا وصناعته لآخر.