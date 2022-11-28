صحف ومواقع عالمية تشيد بأداء الكاميروني "فينسنت أبوبكر"

أشاد العديد من الصحف والمواقع العالمية بأداء الكاميروني فينسنت أبوبكر لاعب النصر السعودي المتألق خلال مباراة منتخب بلاده أمام منتخب صربيا في كأس العالم المقامة حاليًا في قطر 2022.
وانتهت مواجهة المنتخبين بالتعادل الإيجابي بنتيجة (3/3)، في المباراة التي جمعت بين المنتخبين، عصر اليوم الاثنين، على ملعب الجنوب، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم.
صحيفة "l'equipe" الفرنسية علّقت على أداء أبوبكر قائلة: "فينسنت أبوبكر يسجل هدفًا استثنائيًا مع الكاميرون ضد صربيا.. رأينا تألق مهاجم منتخب الأسود الذي لا يُقهر.. أبوبكر ظهر بشكل جيد للغاية في نهائيات كأس العالم 2022، بتسجيله هدفًا رائعًا للكاميرون ضد صربيا وصناعته لآخر.
وقال موقع قنوات "bein sports": "فينسنت أبوبكر يعود إلى الأداء المذهل، فقد نجح في تسجيل هدف وصنع تمريرة حاسمة. لقد عاد لتوه".
كما قالت صحيفة "the sun" البريطانية: إن المهاجم فينسنت أبوبكر صنع هدفًا لا يُصدق ليعيد فريقه إلى المباراة، لتصبح النتيجة (3/3)، وبعد انتهاء المباراة كان أبوبكر محط أنظار وإشادة الجماهير الذين أذهلهم عمله الرائع.
وكتب الحساب الرسمى لنادي النصر فى "تويتر": "د54، 3/1 دخول فينسنت أبوبكر، د62، 3/2 أبوبكر يقلص الفارق، د65، 3/3 أبوبكر يجهز ويصنع الهدف الثالث، أداء مذهل قدمه نجمنـا الكاميروني فينسنت أبوبكر، فخورون بك وبالتوفيق في المباراة القادمة".
وينتهي عقد المهاجم الكاميروني مع نادي النصر في يونيو 2024 الذي انضم إليه في صيف 2021 قادمًا من نادي بشكتاش بعقد مدته 3 سنوات.