كأس الملك: مفاجأة.. الجبلين يقصي الفتح من المسابقة

فجر فريق الجبلين الأول لكرة القدم (درجة أولى) مفاجأة بإقصائه الفتح من بطولة كأس الملك والتأهل لدور الـ 16، بعد أن تغلب عليه بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي أٌقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة حائل لحساب منافسات الدور 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2024/2025.
تقدم أصحاب الضيافة مبكرًا منذ الدقيقة 11 من علامة الجزاء احتسبها الحكم عبدالله زربان إثر التدخل العنيف من قِبل المدافع جايسون ديناير على المهاجم جيبسون نفذها الكولومبي خوان نارفيز نجاح.
وضاعف خليل العبسي النتيجة لمصلحة الجبلين بتسجيله ثاني الأهداف مستغلاً عرضية مميزة من مسعود بخيت وسوء تمركز من دفاع الفتح ليهيأ الكرة لنفسه ويسدد أرضية زاحفة استقرت في شباك الحارس بيتر سابانوس وذلك عند الدقيقة 68.