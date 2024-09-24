كأس الملك: مفاجأة.. الجبلين يقصي الفتح من المسابقة

فجر فريق الجبلين الأول لكرة القدم (درجة أولى) مفاجأة بإقصائه الفتح من بطولة كأس الملك والتأهل لدور الـ 16، بعد أن تغلب عليه بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي أٌقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة حائل لحساب منافسات الدور 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2024/2025.