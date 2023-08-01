ورشة عمل "صناعة المحتوى الرياضي عبر الهواتف الذكية" تنطلق في الطائف

وتضمنت ورشة العمل التي حملت عنوان "صناعة المحتوى الرياضي عبر الهواتف الذكية"، عدة جلسات، قدمها المحاضر البحريني مهند بن سليمان النعيمي، وشارك فيها الإعلامي السعودي عدنان جستنية الذي أوضح الفرق بين الإعلام القديم والإعلام الحديث.