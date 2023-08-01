ورشة عمل "صناعة المحتوى الرياضي عبر الهواتف الذكية" تنطلق في الطائف

أقيمت مساء اليوم الثلاثاء أولى ورش العمل المصاحبة لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، في المركز الإعلامي الرئيس بمدينة الملك فهد الرياضية بمحافظة الطائف، بالتعاون بين الاتحاد العربي لكرة القدم والاتحاد السعودي للإعلام الرياضي.
وتضمنت ورشة العمل التي حملت عنوان "صناعة المحتوى الرياضي عبر الهواتف الذكية"، عدة جلسات، قدمها المحاضر البحريني مهند بن سليمان النعيمي، وشارك فيها الإعلامي السعودي عدنان جستنية الذي أوضح الفرق بين الإعلام القديم والإعلام الحديث.
كما تناولت ورشة العمل الإعلامية أبرز مستجدات عالم صناعة المحتوى الرياضي عبر الهواتف الذكية في مجال الصوت والصورة والفيديو والأخبار المصورة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وغيرها من التطبيقات المساندة في صناعة المحتوى الإعلامي، وذلك وسط مشاركة وتفاعل من ممثلي مختلف وسائل الإعلام العربية.