اليوم تنطلق الجولة 21 للدوري الممتاز لكرة السلة.. بثلاث مباريات

تفتتح اليوم الخميس مباريات الجولة 21 للدوري الممتاز لكرة السلة بإقامة مباراتين، إذ يجمع اللقاء الأول الاتحاد الذي يحتل المركز السابع برصيد 29 نقطة بنظيره التعاون الذي يحتل المركز العاشر برصيد 23 نقطة ويقام اللقاء عند الساعة 9:30 مساءً، على صالة وزارة الرياضة في جدة.
وعلى نفس الصالة عند الساعة 11 مساءً يلتقي الأهلي الذي يحتل المركز الأول برصيد 38 نقطة بنظيره العدالة الذي يحتل المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة.
وتستكمل منافسات الجولة غداً الجمعة بإقامة ثلاث مباريات إذ يلتقي السلام الذي يحتل المركز الثامن برصيد 27 نقطة بنظيره أحد الذي يحتل المركز الرابع برصيد 35 نقطة ويقام اللقاء عند الساعة 9 مساء على صالة وزارة الرياضة في القطيف.
ويلتقي الفتح الذي يحتل المركز الثالث برصيد 35 نقطة بنظيره ضباء الذي يحتل المركز التاسع برصيد25 نقطة، ويقام اللقاء عند الساعة 9:30 مساءً على صالة نادي الفتح.
ويلتقي الوحدة الذي يحتل المركز الخامس برصيد 32 نقطة بنظيره الأنصار الذي يحتل المركز الثاني عشر برصيد 23 نقطة، ويقام اللقاء عند الساعة 10 مساءً على صالة وزارة الرياضة في مكة المكرمة.
واللقاء الأخير للجولة يقام يوم الأحد القادم إذ يلتقي الهلال الذي يحتل المركز السادس برصيد32 نقطة بنظيره النصر الذي يحتل المركز الثاني برصيد 38 نقطة، ويقام اللقاء عند الساعة 10 مساءً على صالة وزارة الرياضة في الرياض.