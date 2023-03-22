اليوم تنطلق الجولة 21 للدوري الممتاز لكرة السلة.. بثلاث مباريات

تفتتح اليوم الخميس مباريات الجولة 21 للدوري الممتاز لكرة السلة بإقامة مباراتين، إذ يجمع اللقاء الأول الاتحاد الذي يحتل المركز السابع برصيد 29 نقطة بنظيره التعاون الذي يحتل المركز العاشر برصيد 23 نقطة ويقام اللقاء عند الساعة 9:30 مساءً، على صالة وزارة الرياضة في جدة.