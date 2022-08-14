الجزائر تستضيف النسخة الرابعة لبطولة كأس العرب للناشئين 2022

أما المجمع الرياضي ''الرائد فراج''، فيقع في محافظة مستغانم، وهي مدينة ساحلية تطل على ساحل البحر المتوسط والخليج الجزائري، وتعد من مدن الجزائر السياحية الأكثر رواجًا، ويعد أجمل الملاعب في الجزائر حاليًا؛ حيث سبق له استقبال المنتخب الجزائري المحلي قبل بطولة كأس العرب قطر 2021، ويحتوي المجمع على ملعب رئيسي "ملعب محمد بن سعيد"، ويخوض فيه فريقا ترجي مستغانم ووداد أمل مستغانم منافسات الدوري الجزائري (القسم الثاني هواة)، ويتكون من أرضية ذات العشب الزراعي الطبيعي، ويتسع لـ20 ألف متفرج، ويحتوي كذلك على ملعبين بالعشب الاصطناعي من الجيل الرابع، ومنشأة للإيواء والعلاج والاسترخاء تضم مطعمًا ومقهى ومركزًا طبيًّا رياضيًّا ومسبحًا أولمبيًّا، إلى جانب قاعة متعددة الرياضات وأخرى لتقوية العضلات و12 ملعبًا رياضيًّا رديفًا.