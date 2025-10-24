كونسيساو وإنزاغي يعلنان تشكيلة كلاسيكو الاتحاد والهلال

أعلن البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب الاتحاد، والإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب الهلال، عن تشكيلة فريقيهما للكلاسيكو المنتظر الذي يجمعهما مساء اليوم الجمعة على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
ويدخل الهلال اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد 11 نقطة، ساعيًا إلى الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم هذا الموسم، فيما يحتل الاتحاد المركز الخامس برصيد 10 نقاط، ويأمل في تحقيق فوزٍ ثمين يقلب موازين الترتيب.
ويفتقد الهلال خدمات نجميه سالم الدوسري والبرتغالي جواو كانسيلو بداعي الإصابة، فيما يغيب عن الاتحاد كلٌّ من الفرنسي موسى ديابي والهولندي ستيفن بيرغوين، في حين استعاد الفريق جهود قائده ونجمه كريم بنزيما.
حراسة المرمى: حامد الشنقطي
خط الدفاع: أحمد الجليدان – دانيلو بيريرا – سعد آل موسى – ماريو ميتاي
خط الوسط: فابينيو – نغولو كانتي – حسام عوار – محمود دومبيا
خط الهجوم: موسى ديابي – كريم بنزيما
حراسة المرمى: ياسين بونو
خط الدفاع: ثيو هيرنانديز – خاليدو كوليبالي – حسان تمبكتي – حمد اليامي
خط الوسط: سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش – روبن نيفيش – ناصر الدوسري
خط الهجوم: ماركوس ليوناردو – مالكوم – داروين نونيز