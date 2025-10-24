كونسيساو وإنزاغي يعلنان تشكيلة كلاسيكو الاتحاد والهلال

أعلن البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب الاتحاد، والإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب الهلال، عن تشكيلة فريقيهما للكلاسيكو المنتظر الذي يجمعهما مساء اليوم الجمعة على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.