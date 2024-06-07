بعثة الأخضر تزور صالة مبادرة "طريق مكة" في مطار إسلام آباد الدولي بباكستان

زارت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم صالة مبادرة "طريق مكة" في مطار إسلام آباد الدولي بجمهورية باكستان الإسلامية بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.
واطلع الوفد على الخدمات التي تقدمها صالة مبادرة طريق مكة في المطار بإنهاء إجراءات حجاج بيت الله الحرام في بلدانهم بيسر وسهولة.
يذكر أن مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030, تواصل تنفيذها للعام السادس بالتعاون مع وزارات «الخارجية، والصحة، والحج والعمرة والإعلام»، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.