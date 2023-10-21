قبل إلقاء "الفشار" على نيمار.. قصص عن تعامل نجوم الكرة مع هجوم الجمهور

وحول الواقعة وجّه نيمار كلمات قاسية للمشجع عبر تصريحات تلفزيونية قال فيها: "لم ألتفت ما إذا كان فشار أم ماذا؛ لكن الموقف أزعجني كثيرًا، تصرف سيئ، يجب ألا يصدر من أحد، علينا أن نتعامل بإنسانية، لأن من يفعل ذلك يفتقد للاحترام والثقافة، حتى لا يمكنه أن يقوم بتربية أبنائه بطريقة جيدة"، وأضاف: "من ينزعج من مستوانا، عليه أن يتدرب بشكل جيد ويحضر للملعب، للعب بدلًا منا".