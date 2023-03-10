"الشباب" يحسم لقب دوري البراعم ويرسل "الأهلي" للأولى

حقق نادي الشباب لقب الدوري الممتاز لدرجة البراعم تحت 13 عامًا لموسم 2022-2023 قبل جولة من النهاية.
وحسم "الشباب" اللقب رسميًا بعد فوزه، اليوم الجمعة، على ضيفه "الأهلي" بنتيجة 2-0 في المباراة التي جرت بينهما لحساب الجولة 17، ليرفع رصيده إلى 41 نقطة بفارق 5 نقاط عن "الفتح" أقرب ملاحقيه، والذي كان قد فاز على "الكوكب" بخماسية نظيفة لحساب الجولة ذاتها.
في المقابل تأكد هبوط "الأهلي" و"الكوكب" إلى بطولة أندية المملكة لدرجة البراعم تحت 13 عامًا، حيث تجمّد رصيد "الأهلي" عند 12 نقطة فيما توقف رصيد "الكوكب" عند 3 نقاط.