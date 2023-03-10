"الشباب" يحسم لقب دوري البراعم ويرسل "الأهلي" للأولى

وحسم "الشباب" اللقب رسميًا بعد فوزه، اليوم الجمعة، على ضيفه "الأهلي" بنتيجة 2-0 في المباراة التي جرت بينهما لحساب الجولة 17، ليرفع رصيده إلى 41 نقطة بفارق 5 نقاط عن "الفتح" أقرب ملاحقيه، والذي كان قد فاز على "الكوكب" بخماسية نظيفة لحساب الجولة ذاتها.