رياضة

كأس العالم للأندية "السعودية 2023": "فلومينينسي" البرازيلي إلى النهائي على حساب الأهلي المصري

ينتظر الفائز من مواجهة "أوراوا" و"مان سيتي"
آرياس يمنح التقدم لفلومينيسي البرازيلي من نقطة الجزاء على حساب الأهلي المصري
آرياس يمنح التقدم لفلومينيسي البرازيلي من نقطة الجزاء على حساب الأهلي المصري

تأهل فريق فلومينينسي البرازيلي الأول لكرة القدم إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية "السعودية 2023"؛ وذلك بعد تجاوز نظيره الأهلي المصري في الدور نصف النهائي بنتيجة 2/ 0، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، بقيادة الحكم البولندي "سيمون".

فرحة آرياس لاعب فلومينيسي البرازيلي بتسجيل هدف في مرمى الأهلي المصري
فرحة آرياس لاعب فلومينيسي البرازيلي بتسجيل هدف في مرمى الأهلي المصري

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، بالرغم من محاولات لاعبَي الأهلي "كهربا" و"بيرسي تاو"، لكنها كانت سلبية.

وفي الشوط الثاني سيطر فلومينينسي على مجريات اللعب ومنطقة المناورة، وحصل على ركلة جزاء إثر إعاقة "مارسيلو"، ونفذها "جون أرياس" داخل شباك الحارس محمد الشناوي هدفًا أول.

وأضاف البديل "جون كينيدي" الهدف الثاني لفريقه البرازيلي في الوقت القاتل (90)، الذي أنهى آمال الأحمر في العودة للمباراة.

المباراة شهدت تألقا لحارس الأهلي المصري الشناوي، الذي أبعد أكثر من كرة خطرة برازيلية عن مرماه.

وبتلك النتيجة ينتظر فلومينينسي الفائز من لقاء أوراوا الياباني ومان سيتي الإنجليزي غدًا الثلاثاء.

جدة
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نادي فلومينيسي البرازيلي

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