كأس العالم للأندية "السعودية 2023": "فلومينينسي" البرازيلي إلى النهائي على حساب الأهلي المصري

تأهل فريق فلومينينسي البرازيلي الأول لكرة القدم إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية "السعودية 2023"؛ وذلك بعد تجاوز نظيره الأهلي المصري في الدور نصف النهائي بنتيجة 2/ 0، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، بقيادة الحكم البولندي "سيمون".