البرازيل وسويسرا والكاميرون وغانا ضمن باقي منافسات الجولة الثانية من كأس العالم

تستكمل اليوم الاثنين باقي مباريات الجولة الثانية من منافسات كأس العالم قطر 2022 بالعديد من اللقاءات المثيرة، حيث تقام أربع مباريات على النحو الآتي:
تقام المباراة الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الجنوب، ويقع المنتخبان بالمجموعة السابعة بجانب منتخبي البرازيل وسويسرا.
يدخل منتخبا صربيا والكاميرون المباراة دون أي رصيد نقطي، حيث خسر منتخب صربيا أمام البرازيل، في حين هزم منتخب الكاميرون أمام سويسرا.
تقام المباراة الساعة الـ4 عصراً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب المدينة التعليمية وهما بالمجموعة الثامنة إلى جانب منتخبي البرتغال والأوروجواي.
يمتلك منتخب كوريا الجنوبية نقطة واحدة بعد التعادل السلبي أمام منتخب أوروجواي، فيما لا تملك غانا أي نقاط بعد الخسارة أمام منتخب البرتغال.
تقام المباراة في تمام الـ7 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب 974، ويقع المنتخبان بالمجموعة السابعة إلى جانب منتخبي صربيا والكاميرون.
تمتلك كل من البرازيل وسويسرا صدارة المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط، بعد فوز البرازيل على صربيا، وسويسرا على الكاميرون.
تقام المباراة الـ10 مساء على ملعب لوسيل، ويقع كل منهما بالمجموعة الثامنة بجانب منتخبي غانا وكوريا الجنوبية.
يتصدر البرتغال المجموعة الثامنة برصيد 3 نقاط بعد فوزه على منتخب غانا، فيما يملك منتخب الأوروجواي نقطة واحدة بعد التعادل السلبي أمام منتخب كوريا الجنوبية.