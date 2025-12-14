"مربط عذبه" يحصد الذهب والفضة والبرونز في ختام العرض الدولي الثامن للخيل العربية بالرياض

اختُتم مساء أمس العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية الأصيلة، الذي استمر على مدى 5 أيام في مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بالرياض، بمشاركة قياسية بلغت 844 جوادًا من داخل المملكة وخارجها.