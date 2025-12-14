"مربط عذبه" يحصد الذهب والفضة والبرونز في ختام العرض الدولي الثامن للخيل العربية بالرياض
اختُتم مساء أمس العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية الأصيلة، الذي استمر على مدى 5 أيام في مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بالرياض، بمشاركة قياسية بلغت 844 جوادًا من داخل المملكة وخارجها.
وشهدت المنافسات تألقًا لافتًا لمربط "عذبه"، العائد للأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، بتحقيق عدد من الميداليات في مختلف فئات البطولة.
في بطولة الأفراس، حققت الفرس “نوف عذبه”، إنتاج مربط عذبه والعائدة للأمير عبدالعزيز بن أحمد، الميدالية البرونزية.
كما حققت جياد مربط عذبه المملوكة للأمير أحمد بن عبدالعزيز نتائج مميزة في بطولة الجياد سعودية الأصل والمنشأ، حيث نال الفحل "خريسان عذبه" ذهبية الفحول، والفحل "بلسم عذبه" فضية الفحول.
وفي بطولة المهرات (عمر سنة)، توجت المهرة "إشعاع عذبه" بالميدالية الذهبية، بينما حصد المهر "ماضي عذبه" فضية الأمهار من نفس الفئة العمرية، في أول مشاركة له.
وفي فئة المهرات أعمار سنتين وثلاث سنوات، أحرزت المهرة "زينة عذبه" الميدالية البرونزية، كما توج المهر "أبان عذبه" بذهبية الأمهار للفئة ذاتها.
واختتم مربط عذبه مشاركته بحصد الفرس "منارة عذبه" الميدالية الفضية، و"إشراق عذبه" الميدالية البرونزية، ضمن بطولة الأفراس، ليؤكد تفوقه وتميز إنتاجه في هذه النسخة من البطولة.