القادسية "فارس الشرقية" يُتوَّج بدوري "يلو".. ويعود لدوري روشن

تُوج فريق القادسية الأول لكرة القدم بدوري الدرجة الأولى "دوري يلو" بعد أن حصد 73 نقطة.
وبذلك صعد "فارس الشرقية" إلى دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.
وكان "بنو قادس" قد حققوا فوزًا ثمينًا مساء اليوم الثلاثاء على الصفا بهدف دون مقابل من ركلة جزاء، أحرزه "مباي دياني - هداف دوري يلو" في الوقت بدلاً من الضائع (90+8)، في الجولة الأخيرة الـ"34" من "دوري يلو"، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي في الخبر، بقيادة الحكم "وليد المرداسي".
يُذكر أن الخلود والعروبة رافقا القادسية إلى دوري روشن، فيما هبط لدوري الدرجة الثانية كل من هجر والقيصومة والترجي.