القادسية "فارس الشرقية" يُتوَّج بدوري "يلو".. ويعود لدوري روشن

وكان "بنو قادس" قد حققوا فوزًا ثمينًا مساء اليوم الثلاثاء على الصفا بهدف دون مقابل من ركلة جزاء، أحرزه "مباي دياني - هداف دوري يلو" في الوقت بدلاً من الضائع (90+8)، في الجولة الأخيرة الـ"34" من "دوري يلو"، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي في الخبر، بقيادة الحكم "وليد المرداسي".