فابريزيو رومانو: كريم بنزيما قد ينتقل إلى نادٍ سعودي آخر

وأكد الصحفي المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين، أن اللاعب الفرنسي لا يمكنه العودة إلى أوروبا إلا بعد تخفيض رواتبه. وسَبَق أن أبدت العديد من كبار الأندية الأوروبية اهتمامها بالتعاقد مع بنزيما بعد تداول أخبار عن رغبته في الرحيل عن النادي السعودي؛ أبرزها مانشستر يونايتد، أرسنال، تشيلسي، وأيضًا باريس سان جيرمان.