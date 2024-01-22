فابريزيو رومانو: كريم بنزيما قد ينتقل إلى نادٍ سعودي آخر

تعمل إدارة نادي الاتحاد على حل أزمة تطورات أزمة الفرنسي كريم بنزيما مع مدرب الفريق مارسيلو غالاردو، قبل عودة الدوري.
وكانت تقارير صحفية سابقة قد تحدثت عن أن بنزيما لم يشارك في تدريبات الاتحاد بالفترة الأخيرة، وأن مارسيلو غالاردو مدرب الفريق استبعده من معسكر الفريق الإعدادي في دبي بسبب غيابه عن التدريبات.
وأفاد الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو" بأنه سيتم عقد المزيد من الاجتماعات قريبًا لمناقشة مستقبل كريم بنزيما مع الفريق؛ مشددًا على أن الوضع لا يزال متوترًا مع مسؤولي الاتحاد.
وأوضح الصحفي على حسابه الشخصي عبر منصة "إكس"، أن رؤساء صندوق الاستثمارات السعودي لا يزالون يريدون بنزيما في السعودية، ولو حتى الانضمام إلى نادٍ سعودي آخر.
وأكد الصحفي المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين، أن اللاعب الفرنسي لا يمكنه العودة إلى أوروبا إلا بعد تخفيض رواتبه. وسَبَق أن أبدت العديد من كبار الأندية الأوروبية اهتمامها بالتعاقد مع بنزيما بعد تداول أخبار عن رغبته في الرحيل عن النادي السعودي؛ أبرزها مانشستر يونايتد، أرسنال، تشيلسي، وأيضًا باريس سان جيرمان.
وانضم كريم بنزيما البالغ من العمر 36 عامًا لصفوف نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من ريال مدريد الإسباني.