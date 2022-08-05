"الهلال" يواصل تحضيراته على فترتَيْن تأهبًا لمواجهة "ألميريا" الإسباني

ويخوض فريق الهلال بعد غد أولى مبارياته التجريبية أمام نادي ألميريا الإسباني على ملعب بيرنلي في مدينة باريتون الإنجليزية، وذلك ضمن معسكره الجاري في مدينة بيرمنغهام استعدادًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الذي ينطلق في الـ25 من أغسطس الجاري، وبقية منافسات الموسم الجديد.