"الهلال" يواصل تحضيراته على فترتَيْن تأهبًا لمواجهة "ألميريا" الإسباني

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال اليوم الجمعة تدريباته على فترتَيْن (صباحية ومسائية)، ضمن معسكره الإعدادي الخارجي المقام حاليًا بمدينة برمنغهام الإنجليزية استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد 2022/ 2023م.
اشتمل المران الصباحي على تدريبات لياقية باستخدام الكرة، وتدريبات تكتيكية متنوعة، ركز خلالها المدير الفني "رامون دياز" في التدريب المسائي على الجوانب التكتيكية.
وفرض المدير الفني الأرجنتيني "دياز" مناورة فنية في الحصة المسائية، وذلك على كامـل الملعب، وسط متابعة من رئيس مجلس الإدارة "الأستاذ فهد بن سعد بن نافل".
ويجري الفريق تدريباته مساء الغد ضمن معسكره الإعدادي المقام حاليًا في برمنغهام.
ويخوض فريق الهلال بعد غد أولى مبارياته التجريبية أمام نادي ألميريا الإسباني على ملعب بيرنلي في مدينة باريتون الإنجليزية، وذلك ضمن معسكره الجاري في مدينة بيرمنغهام استعدادًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الذي ينطلق في الـ25 من أغسطس الجاري، وبقية منافسات الموسم الجديد.