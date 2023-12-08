برباعية الرياض.. النصر يواصل مطاردة الهلال

واصل فريق النصر الأول لكرة القدم مطاردة متصدر دوري روشن "الهلال"؛ وذلك بعد أن كسب نظيره الرياض بنتيجة 4/ 1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري على أرض ملعب الأول بارك بجامعة الملك سعود، بقيادة الحكم ماجد الشمراني.
الشوط الأول انتهى بتقدم النصر بهدفين دون مقابل، أحرز أولهما قائد الفريق "كريستيانو رونالدو" في الدقيقة الـ31 بعد استثماره عرضية "ساديو ماني"، فيما أضاف "أوتافيو" الهدف الثاني في الدقيقة الـ45+3 باستثماره عرضية "رونالدو".
وفي الشوط الثاني خسر الرياض خدمات حارسه "كامبانيا" الذي خرج بداعي الإصابة، وحل بدلاً منه راكان النجار، والأخير تلقى الهدف النصراوي الثالث عن طريق "تاليسكا" في الدقيقة الـ67.
وفي الدقيقة الـ68 قلص الرياض النتيجة بهدف أول للاعبه "غراي".
وعاد "تاليسكا" لزيارة شباك الرياض بهدف رابع في الدقيقة الـ4+90 بعد الاستفادة من عرضية زميلة سلطان الغنام.
وبتلك النتيجة بقي النصر ثانيًا برصيد 37 نقطة، والرياض على رصيده السابق 16 نقطة.