برباعية الرياض.. النصر يواصل مطاردة الهلال

واصل فريق النصر الأول لكرة القدم مطاردة متصدر دوري روشن "الهلال"؛ وذلك بعد أن كسب نظيره الرياض بنتيجة 4/ 1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري على أرض ملعب الأول بارك بجامعة الملك سعود، بقيادة الحكم ماجد الشمراني.