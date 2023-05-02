"ميسي" يزور الدرعية.. والتقطت له صور في حي الطريف الشهير

واصل أسطورة كرة القدم و"سفير السياحة السعودية" النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي زيارته للمدن السعودية.
وظهر النجم الأرجنتيني مع عائلته، اليوم الثلاثاء، في مدينة الدرعية التاريخية، حيث التقطت له صور في حي الطريف الشهير.
ورحّب وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب بالنجم ليونيل ميسي أثناء زيارته للأماكن السياحية في المملكة برفقة عائلته.
ونشر وزير السياحة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" صورًا لجولة "ميسي" السياحية في مدينة الدرعية برفقة عائلته معلقًا عليها: "أهلاً ميسي في أرض العراقة وأصل التاريخ؛ الدرعية، في جولة سياحية ممتعة تضمنتها تجارب متنوعة مع زوجته أنتونيلا وأبنائه ماتيو وسيرو، حيث التقى بالشعب السعودي الكريم المضياف في حي الطريف".
وكان وزير السياحة عبّر خلال تغريدة في وقت سابق من يوم أمس عن ترحيبه بـ"ميسي" وعائلته، وذلك في زيارته السياحية الثانية للمملكة.
وكتب: "سعيد بزيارة ميسي وعائلته إلى السعودية للاستمتاع بوجهاتنا السياحية المتنوعة، واستكشاف تجارب أصيلة تعكس حفاوة شعبنا وكرمه، ونرحب بالزوار من مختلف دول العالم للاستمتاع برحلة فريدة إلى المملكة".