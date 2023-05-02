"ميسي" يزور الدرعية.. والتقطت له صور في حي الطريف الشهير

ونشر وزير السياحة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" صورًا لجولة "ميسي" السياحية في مدينة الدرعية برفقة عائلته معلقًا عليها: "أهلاً ميسي في أرض العراقة وأصل التاريخ؛ الدرعية، في جولة سياحية ممتعة تضمنتها تجارب متنوعة مع زوجته أنتونيلا وأبنائه ماتيو وسيرو، حيث التقى بالشعب السعودي الكريم المضياف في حي الطريف".