الصين تكتسح ذهبية وفضية السيدات.. تتويج خماسي في بطولة العالم لرفع الأثقال للكبار في الرياض

يختلف وزن البار الفولاذي المطلي بالكروم الذي يحمل أقراص الأوزان في منافسات البطولة ما بين الرجال والسيدات، حيث يبلغ وزن البار الخاص بمنافسات الرجال 20 كجم، فيما يبلغ وزن بار السيدات 15 كجم، ويأتي الفارق بسبب صغر حجم قبضة اليد في البار لدى السيدات عن الرجال، كما يختلف الطول حيث يكون بار الرجال أطول من السيدات بـ20 سم وتكون جوانبه باللون الأزرق، فيما يكون بار السيدات مطلياً باللون الأصفر.