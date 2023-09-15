الصين تكتسح ذهبية وفضية السيدات.. تتويج خماسي في بطولة العالم لرفع الأثقال للكبار في الرياض
سيطرت الصينيتان "اكسياموي لانج" و "زايو وانج" على الميداليات الذهبية والفضية الست لمنافسات وزن 81 كجم للسيدات التي جرت اليوم الجمعة ضمن بطولة العالم لرفع الأثقال للكبار التي تختتم بعد غد الأحد في صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض.
وحققت "لانج" فضية الخطف برفعها 122 كجم، وذهبية النتر برفعها 159 كجم برقم قياسي عالمي جديد، وذهبية المجموع بـ281 كجم.
وخطفت زميلتها "زايو" ذهبية الخطف برفعها 122 كجم، وفضية النتر برفعها 155 كجم، وفضية المجموع بـ277 كجم.
وفي الخطف، نالت الإكوادورية "باريرا داجوميس" الميدالية البرونزية بـ115 كجم واستحوذت الأسترالية "تانا سيكاما" على برونزيتي النتر بـ146 كجم والمجموع بـ256 كجم.
تتويج خماسي
شهدت منافسات الخطف لوزن 87 كجم فوز رباعة منتخب الصين تايبيه "يوان يينج" بالميدالية الذهبية بـ112 كجم، وحلت الكورية الجنوبية "ارام جانج" بالمركز الثاني برفعها 107 كجم، والأوكرانية "انستاسيا مينفيدكسا" ثالثاً برفعها 106 كجم.
وفي النتر، انتزعت النرويجية "إيلا كواند" الذهبية برفعها وزن 156 كجم، ونالت الكولومبية "إيني جيليس" الفضية بـ138 كجم، وذهبت البرونزية للكورية "ارام" بـ134 كجم.
وفي المجموع، خطفت "يوان" من الصين تايبيه الذهبية بـ245 كجم، والكولومبية "إيني" الفضية بـ138 كجم، والكورية "ارام" البرونزية بـ241 كجم.
رنا وآل خزعل في منافسات وزن 87 و109 كجم
تفتتح لاعبة المنتخب السعودي لرفع الأثقال رنا الحربي، منافسات يوم غد السبت بمشاركتها في منافسات مجموعة (C) لوزن 87 كجم عند التاسعة والنصف صباحاً إلى جانب 8 رباعات.
وتتواصل منافسات ذات الوزن بمجموعة (B) عند الحادية عشر والنصف صباحاً بمشاركة 9 رباعات.
ويتواجد عند الثانية ظهراً الرباع السعودي علي آل خزعل في منافسات وزن 109 كجم لمجموعة (B) إلى جانب 11 رباعاً.
ويقام عند الرابعة والنصف عصراً، منافسات مجموعة (A) لوزن 87 كجم بمشاركة 9 رباعات.
وتختتم منافسات الغد، بإقامة مسابقة وزن 109 كجم لمجموعة (A) عند السابعة مساءً بمشاركة 11 رباعاً.
الحقيبة الطبية
تحتوي الحقيبة الطبية لدى الجهاز الطبي في البطولة على لوازم أساسية للعلاج المؤقت للإصابات التي يتعرض لها الرباعون والرباعات.
ويساعد محتوى الحقيبة الطبية على علاج الحالات التي تستدعي التدخل المباشر لإيقاف النزيف مثلاً أو إعادة خلع الكتف أو الكوع مع وضع الحامل الطبي الخاص بحالات الخلع، وتحتوي الحقيبة الطبية على الضمادات الحارة والباردة والأشرطة اللاصقة والمسحات القطنية والقفازات الطبية وأدوات التعقيم وبعض المسكنات التي لا تخالف قوانين المنشطات والمسموح بها للعلاج والبخاخات الخاصة بإيقاف النزيف (الحار والبارد).
الأقل آمالاً.. الأكثر تشجيعاً
جرت العادة في بطولات رفع الأثقال بمختلف مسمياتها، أن يتم بدء المنافسة بالرياضي الذي اختار رفع أوزان أقل من بين المشاركين.
ويدرك الرياضي الذي تكون أوزانه المرفوعة من ضمن الأوزان الأصغر، أنه يشارك بهدف الاحتكاك الرياضي وزيادة الخبرة الاحترافية له على المستوى الشخصي وليس بداعي المنافسة.
وعادة ما يلقى هذا الرياضي، تصفيقاً وتشجيعاً حاراً من الجمهور والوفود الفنية والإدارية، كونه حريصاً على تطوير خبرته الرياضية للاستفادة منها في المشاركات المقبلة وتعطي دافعاً معنوياً كبيراً للفوز في الاستحقاقات الرياضية وخاصة الأولمبية التي يشارك بها لاحقاً.
أكثر من 200 علم
طبعت اللجنة المنظمة للبطولة، أكثر من 200 علم بقياسات مختلفة تحمل شعار وزارة الرياضة، واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والاتحاد الدولي لرفع الأثقال، والاتحاد السعودي، وشعار البطولة باللغتين العربية والانجليزية.
ووزعت هذه الأعلام، في المساحات الخارجية في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، وعلى أعمدة الإنارة في المجمع، بالإضافة إلى صالات التدريبات والمنافسات، وفنادق سكن المشاركين، لإضفاء طابع تشويقي أكثر لأجواء البطولة.
المنصة الرياضية
تبلغ أطوال منصة المنافسة التي يقف عليها الرباعون والرباعات 4×4م، تثبت على خشبة المسرح المحدد ارتفاعها ما بين 80 إلى 100 سم.
وتتكون المنصة الرياضية من الخشب المضغوط، يسنده خشبة المسرح، التي حدد الاتحاد الدولي لرفع الأثقال أطوالها بـ8*8 أمتار أو 10*10 أمتار، وكانت خشبة المسرح تسند منصة المنافسة بدعّامات في السابق، حتى أصبحت تتكون الآن من 3 طبقات من الفلين المضغوط، حتى يخفي أي حركة في منصة المنافسة والخشبة.
5 كجم الفارق بين بار الرجال والسيدات
يختلف وزن البار الفولاذي المطلي بالكروم الذي يحمل أقراص الأوزان في منافسات البطولة ما بين الرجال والسيدات، حيث يبلغ وزن البار الخاص بمنافسات الرجال 20 كجم، فيما يبلغ وزن بار السيدات 15 كجم، ويأتي الفارق بسبب صغر حجم قبضة اليد في البار لدى السيدات عن الرجال، كما يختلف الطول حيث يكون بار الرجال أطول من السيدات بـ20 سم وتكون جوانبه باللون الأزرق، فيما يكون بار السيدات مطلياً باللون الأصفر.
الأسترالي كوفا: البطولة فريدة من نوعها
أكد الأسترالي "سام كوفا" رئيس اللجنة الفنية للاتحاد الدولي لرفع الأثقال، أن مستوى المنافسة في البطولة مرتفع جداً، معتبراً النسخة الحالية المقامة في الرياض من أقوى وأجمل النسخ التي أقيمت حتى الآن.
وقال: "مستوى البطولة استثنائي وأكثر من رائع، وأداء المتنافسين متقارب ومتميز في جميع الفئات وهو ما خلق أجواء تنافسية مختلفة، في جميع المجموعات".
واعتبر "كوفا" مشاركة 720 لاعباً ولاعبة، عدد كبير إلى حد ما، مشيراً إلى أن فعاليات البطولة المستمرة من الصباح حتى المساء استلزمت الجهد الكبير في إعداد البطولة خلف الكواليس، مقدماً شكره لكل القائمين على البطولة التي تعتبر فريدة من نوعها.