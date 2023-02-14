على حساب "السر".. الاتفاق بطلاً للسوبر السعودي للمرة الثانية تواليًا

‬توج الاتفاق بلقب النسخة الثانية، لكأس السوبر لكرة قدم الصالات عقب فوزه على السر 4-0، في المباراة التي جمعتهما على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف.