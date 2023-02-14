على حساب "السر".. الاتفاق بطلاً للسوبر السعودي للمرة الثانية تواليًا

توج الاتفاق بلقب النسخة الثانية، لكأس السوبر لكرة قدم الصالات عقب فوزه على السر 4-0، في المباراة التي جمعتهما على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف.
حيث قام عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم نزيه النصر بتتويج صالات الاتفاق بكأس السوبر السعودي لكرة قدم الصالات لموسم 2022-2023، بحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي رئيس لجنة المسابقات نعيم البكر.
وأبدى الرئيس التنفيذي معاذ العوهلي سعادته الغامرة بهذا المنجز الاتفاقي ووجّه شكره للجهازين الفني والإداري واللاعبين على مجهودهم لتحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالي.