تقارير إسبانية: ناتشو على وشك التوقيع مع القادسية
بات قائد فريق ريال مدريد ناتشو فيرنانديز قريباً من التوقيع على كشوف نادي القادسية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بحسب تقارير إسبانية.
ووفقاً لموقع "Football España" فإن المدافع الإسباني بات على وشك التوقيع مع نادي القادسية الصاعد حديثاً لدوري المحترفين.
وكتب الموقع الإسباني عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس): "ناتشو على وشك التوقيع مع القادسية السعودي".
وذكرت شبكة "ريليفو" الإسبانية إن ناتشو بات قريبًا من إتمام الانتقال إلى القادسية بعد مفاوضات مكثفة خلال الأيام الماضية فبالرغم من مشاركته في كأس أوروبا إلا أن اللاعب لم يتوقف عن التفكير في مستقبله.
وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية كشفت عن أن ناتشو الذي كان قريبًا من الاتحاد الأسبوع الماضي من الممكن أن ينتقل إلى نادي القادسية الصاعد إلى دوري روشن السعودي مؤخرًا.
وأضافت الصحيفة أن نادي القادسية دخل في مفاوضات متقدمة جدًا مع ناتشو من أجل ضمه خاصة، وأن هذا الفريق صعد إلى دوري روشن بميزانية كبيرة لتدعيم صفوفه.
ومن المنتظر أن يحسم ناتشو مصيره في الأيام القليلة المقبلة في ظل ترحيب كارلو أنشيلوتي مدرب ريال ببقاء اللاعب وتمديد تعاقده لموسم إضافي.
ويتواجد ناتشو حاليًا في ألمانيا برفقة منتخب بلاده إسبانيا لخوض منافسات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" لكنه تغيب عن المباراة أمام إيطاليا؛ بسبب آلام عضلية.