تقارير إسبانية: ناتشو على وشك التوقيع مع القادسية

وذكرت شبكة "ريليفو" الإسبانية إن ناتشو بات قريبًا من إتمام الانتقال إلى القادسية بعد مفاوضات مكثفة خلال الأيام الماضية فبالرغم من مشاركته في كأس أوروبا إلا أن اللاعب لم يتوقف عن التفكير في مستقبله.