"دنيا أبو طالب" تتأهّل لنهائي نزال الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس

تأهّلت لاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو "دنيا أبو طالب" إلى نهائي نزال الميدالية البرونزية في منافسات "وزن - 49 كجم" ضمن دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
وجاء تأهّل "دنيا أبو طالب" بعد فوزها على المغربية "أميمة البوشتي" بجولتين مقابل لا شيء، في النزال المؤهل لنهائي الميدالية البرونزية.
وستلاقي لاعبةُ المنتخب السعودي للتايكوندو "دنيا" نظيرتَها الإيرانية "مبينا نمتزاده" في النهائي مساء اليوم الأربعاء عند الساعة 9:19م بتوقيت المملكة.
وكانت البطلة السعودية قد خسرت نزالَ دور ربع النهائي من أمام التايلاندية "بانيباك وونغباتاناكيت"، المصنفة الأولى عالميًّا، وحاملة ذهبية أولمبياد طوكيو الماضية، بنتيجة "2-0".