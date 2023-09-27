مدرب الهلال "خورخي خيسوس" ضمن قائمة أعلى 10 مدربين أجراً في العالم

وجاء البرتغالي خورخي خيسوس؛ مدرب الهلال، بالمركز التاسع الذي يحصل على 10 ملايين يورو، يليه بالمركز العاشر الإيطالي سيموني إنزاغي؛ مدرب إنتر ميلان الإيطالي، في حين احتل المركز الثالث الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول الذي يحصل على 17.8، بينما جاء الإيطالي ماسيميليانو أليغري؛ بالمركز الرابع، مدرب يوفنتوس الإيطالي الذي يحصل على 12.8.