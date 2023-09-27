مدرب الهلال "خورخي خيسوس" ضمن قائمة أعلى 10 مدربين أجراً في العالم

كشف موقع "90min Brasil" عن وجود البرتغالي خورخي خيسوس؛ مدرب نادي الهلال، ضمن قائمة أعلى 10 مدربين أجراً في العالم.
وتصدّر قائمة أعلى المدربين أجراً بالعالم الأرجنتيني دييغو سيميوني؛ مدرب أتلتيكو مدريد، الذي يحصل على 34 مليون يورو، يليه الإسباني بيب جوارديولا؛ مدرب مانشستر سيتي، الذي يحصل على 22.4 مليون يورو.
وجاء البرتغالي خورخي خيسوس؛ مدرب الهلال، بالمركز التاسع الذي يحصل على 10 ملايين يورو، يليه بالمركز العاشر الإيطالي سيموني إنزاغي؛ مدرب إنتر ميلان الإيطالي، في حين احتل المركز الثالث الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول الذي يحصل على 17.8، بينما جاء الإيطالي ماسيميليانو أليغري؛ بالمركز الرابع، مدرب يوفنتوس الإيطالي الذي يحصل على 12.8.
وجاء نصيب المركزيْن الخامس والسادس لكل من الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو؛ مدرب تشيلسي، والألماني توماس توخيل؛ مدرب بايرن ميونيخ، على التوالي، حيث يحصلان على 12 مليون يورو.
ووقع بالمركز السابع الإيطالي كارلو أنشيلوتي؛ مدرب ريال مدريد، الذي يحصل على 11 مليون يورو، وبالمركز الثامن الهولندى إيرك تين هاغ؛ مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي يحصل على 10.2 مليون يورو.