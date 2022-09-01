يسعى لبلوغ نهائي كأس التحدي الآسيوي.. أخضر الطائرة في مواجهة أوزبكستان

حضور لافت

قدم المنتخب السعودي مستوى جيدًا خلال مبارياته في الدور التمهيدي، ونجح بتحقيق الفوز في جميع المباريات، ويعتبر هو الأفضل من بين المنتخبات المشاركة بعد أن تحصل على المركز الأول في الترتيب، ويمتلك الأخضر الإمكانيات والخبرة التي تمكنه من مواصلة المشوار وإحراز اللقب، وشهد مران الأمس الذي أشرف عليه المدير الفني الصربي فلادان افروميتش على رفع المعدل اللياقي وتطبيق العديد من الجمل التكتيكية، كما قام المدرب بمعالجة الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون.