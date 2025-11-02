في نسختها السادسة.. الرياض تحتضن ألعاب التضامن الإسلامي

أجرى الأمير فهد بن جلوي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة، زيارة تفقدية إلى قرية الرياضيين في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، مقر إقامة الوفود.

واطّلع خلال الزيارة على المرافق والخطط التشغيلية، واستمع إلى شرح من اللجان المختصة حول آلية العمل، في إطار حرصه على توفير بيئة مثالية للرياضيين، وضمان تنظيم يليق بالرياض كعاصمة للرياضة العالمية.