في نسختها السادسة.. الرياض تحتضن ألعاب التضامن الإسلامي

تستعد العاصمة الرياض لانطلاق منافسات النسخة السادسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي "الرياض 2025"، والتي تُقام خلال الفترة من 7 إلى 27 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 3,000 رياضي ورياضية من 57 دولة، يتنافسون في 25 لعبة رياضية تُقام في خمسة مواقع رئيسية، فيما يُقام حفل الافتتاح في ميدان الجنادرية الجمعة المقبل.
تنطلق المنافسات يوم الثلاثاء المقبل، بمباريات كرة قدم الصالات في الصالات الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، حيث يلتقي المنتخب السعودي نظيره الأوزبكي، تليها مواجهات ليبيا وأذربيجان، إيران والمغرب، وأفغانستان مع طاجيكستان.
وفي اليوم نفسه، تبدأ منافسات الكرة الطائرة بمواجهتين تجمعان أذربيجان مع طاجيكستان، وتركيا مع إيران، وذلك في بوليفارد رياض سيتي.
يواصل الرياضيون المشاركون تدريباتهم اليومية استعدادًا لانطلاق المنافسات، في ظل جهود اللجان المنظمة لتوفير كافة المتطلبات وتسهيل الإجراءات، بما يضمن تقديم نسخة استثنائية تعكس مكانة المملكة.
وتضم قرية الرياضيين مركزًا تدريبيًا متكاملاً يبعد خمس دقائق سيرًا على الأقدام من مقر السكن، بما يتيح للوفود تجربة إقامة مريحة ومنظمة.
أكدت اللجنة المنظمة جاهزية مواقع المنافسات، حيث يحتضن مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي مسابقات كرة اليد، كرة قدم الصالات، والسباحة.
ويستضيف بوليفارد رياض سيتي منافسات الرياضات الإلكترونية، تنس الطاولة، المصارعة، رفع الأثقال (العادي والبارا)، الووشو، المبارزة، والكرة الطائرة.
أما مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية فتحتضن ألعاب القوى (العادية والبارا)، الجوجيتسو، الجودو، الكاراتيه، والتايكوندو.
فيما تُقام منافسات كرة السلة 3×3، الملاكمة، والمواي تاي في المسار الرياضي، وتُخصص الجنادرية للفروسية، الدواثلون، وسباق الهجن.
أجرى الأمير فهد بن جلوي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة، زيارة تفقدية إلى قرية الرياضيين في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، مقر إقامة الوفود.
واطّلع خلال الزيارة على المرافق والخطط التشغيلية، واستمع إلى شرح من اللجان المختصة حول آلية العمل، في إطار حرصه على توفير بيئة مثالية للرياضيين، وضمان تنظيم يليق بالرياض كعاصمة للرياضة العالمية.