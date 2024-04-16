الأخضر السعودي للناشئات يقيم معسكراً في الشرقية.. استعداداً لمواجهة منتخب غوام

انطلق اليوم الثلاثاء، معسكر المنتخب السعودي للناشئات تحت 17 عاماً لكرة القدم، والذي يُقام في المنطقة الشرقية حتى يوم الأربعاء الموافق 24 من الشهر ذاته، ويتضمن المعسكر مباراتين وديتين دوليتين أمام منتخب غوام يومي الجمعة 19 إبريل، والاثنين 22 إبريل.
كما استدعت مدربة المنتخب السعودي للناشئات تحت 17 عاماً، الكرواتية ستيلا غوتال 24 لاعبة وهن:
"ديما شيخ، مايا عبدالرحمن، دانه احمد، تولين الغامدي، لولو عبدالله، بسمة نواف، حصة محمد، ديما فهد، ليان امير، سنا هواري، سلمى الزبيدي، ماريا باغفار، حلا الشدوخي، ياسمين مليباري، صبا اليحيا، مضاوي العتيبي، رند الزهراني، ملكوت السالم، غدي العتيبي، وتين الزهراني، سارة نايف، ريتاج الثبيتي، لارا الضو، جود إبراهيم".
ومن جانبها أكدت مدير إدارة كرة القدم النسائية عالية بنت عبدالعزيز الرشيد على أهمية الوقوف على مستويات اللاعبات تحت 17 عاماً وخوض مباريات ودية تسهم في بناء الثقة وتعزيز الروح الجماعية، بالإضافة لتطوير المستويات الفنية واكتساب الخبرة استعداداً للاستحقاقات المقبلة. متمنية أن تكون المباراة بين المنتخبين السعودي وغوام على مستوى فني عال.