الأخضر السعودي للناشئات يقيم معسكراً في الشرقية.. استعداداً لمواجهة منتخب غوام

"ديما شيخ، مايا عبدالرحمن، دانه احمد، تولين الغامدي، لولو عبدالله، بسمة نواف، حصة محمد، ديما فهد، ليان امير، سنا هواري، سلمى الزبيدي، ماريا باغفار، حلا الشدوخي، ياسمين مليباري، صبا اليحيا، مضاوي العتيبي، رند الزهراني، ملكوت السالم، غدي العتيبي، وتين الزهراني، سارة نايف، ريتاج الثبيتي، لارا الضو، جود إبراهيم".