بمشاركة 23 مدربًا وطنيًا.. اختتام المرحلة الأولى من دورة A للرخصة الآسيوية

واستهدفت الدورة، التي نُظمت تحت إشراف إدارة شؤون المدربين، تقديم برامج تدريبية متخصصة في مجال التدريب الكروي، من خلال محاضرات واختبارات نظرية وعملية قدّمها المحاضر فرانك تيفيلييه، إلى جانب مجموعة من المحاضرين الوطنيين، من بينهم مشبب الحكيم، فهد مدهش، خالد القروني، بدر الدوسري، سمير هلال، خالد العطوي، عباس غلام، وأحمد الذكرالله.