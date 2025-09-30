بمشاركة 23 مدربًا وطنيًا.. اختتام المرحلة الأولى من دورة A للرخصة الآسيوية

اختتمت الإدارة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم المرحلة الأولى من دورة A للرخصة الآسيوية، التي أقيمت في مدينة الرياض على مدى خمسة أيام، بمشاركة 23 مدربًا وطنيًا.
واستهدفت الدورة، التي نُظمت تحت إشراف إدارة شؤون المدربين، تقديم برامج تدريبية متخصصة في مجال التدريب الكروي، من خلال محاضرات واختبارات نظرية وعملية قدّمها المحاضر فرانك تيفيلييه، إلى جانب مجموعة من المحاضرين الوطنيين، من بينهم مشبب الحكيم، فهد مدهش، خالد القروني، بدر الدوسري، سمير هلال، خالد العطوي، عباس غلام، وأحمد الذكرالله.
من جانبه، أعرب المدير الفني للاتحاد السعودي لكرة القدم ناصر لارجيت عن شكره وتقديره لجامعة اليمامة على استضافتها أعمال الدورة في جانبيها العملي والنظري، مؤكدًا أن مثل هذه الدورات تسهم في تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز قدرات المدربين بما يواكب متطلبات كرة القدم الحديثة.