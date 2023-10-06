النصر يستهدف التعاقد مع ماريو هيرموسو لاعب أتليتكو مدريد الإسباني

ووفقاً لصحيفة "Okfichajes" فإن اهتمام النصر بالتعاقد مع هيرموسو قد أوقف مفاوضات تجديد عقده مع أتلتيكو مدريد الذي ينتهي مع النادي الإسباني في الصيف المقبل، مؤكداً على أن عرضًا من النصر غيّر وجهة نظر الطرفين.