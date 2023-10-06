النصر يستهدف التعاقد مع ماريو هيرموسو لاعب أتليتكو مدريد الإسباني

كشفت تقارير صحفية عن اهتمام نادي النصر بالتعاقد مع الإسباني ماريو هيرموسو، لاعب أتليتكو مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
ووفقاً لصحيفة "Okfichajes" فإن اهتمام النصر بالتعاقد مع هيرموسو قد أوقف مفاوضات تجديد عقده مع أتلتيكو مدريد الذي ينتهي مع النادي الإسباني في الصيف المقبل، مؤكداً على أن عرضًا من النصر غيّر وجهة نظر الطرفين.
وشددت الصحيفة إلى أن النصر يبحث عن لاعب جديد بجانب لابورت لتدعيم صفوف الفريق بالموسم المقبل، إذ إن الفريق السعودي معجب جدًا بهيرموسو، فقد وضعته ضمن الخيارات الأولى للتعاقد معه.
يلعب ماريو هيرموسو البالغ من العمر 28 عامًا فى صفوف أتليتكو مدريد الإسباني منذ 2019، قادماً من نادي إسبانيول، كنا لعب سابقاً لنادي ريال مدريد، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 20 مليون يورو.