طفرة كبيرة.. المنتخبات السعودية في 2025 عالمية ومنصات تتويج

وحققت المنتخبات السنية السعودية إنجازًا غير مسبوق على مستوى القارة الآسيوية خلال العام نفسه، إذ سجّلت حضورًا في نهائي كأس آسيا تحت 20 عامًا ونهائي كأس آسيا تحت 17 عامًا، لتصبح المملكة الدولة الوحيدة التي جمعت بين النهائيين في آن واحد.