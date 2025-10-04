طفرة كبيرة.. المنتخبات السعودية في 2025 عالمية ومنصات تتويج

تشهد كرة القدم السعودية على مستوى منتخبات الفئات السنية طفرة كبيرة، قادت العديد منها إلى اعتلاء منصات التتويج خلال عام 2025، وهو العام الذي حصدت فيه الكرة السعودية ثمار جهود الأعوام الماضية.
تُوِّج المنتخب السعودي تحت 17 عامًا اليوم بلقب بطولة كأس الخليج للناشئين بعد فوزه على الإمارات بهدفين دون رد، ليضيف إنجازه إلى سلسلة إنجازات المنتخبات السعودية في عام 2025.
ويأتي هذا التتويج بعد أسابيع من إنجاز منتخب تحت 19 عامًا الذي أحرز لقب بطولة كأس الخليج للشباب تحت 20 عامًا عقب فوزه على اليمن في المباراة النهائية.
وحققت المنتخبات السنية السعودية إنجازًا غير مسبوق على مستوى القارة الآسيوية خلال العام نفسه، إذ سجّلت حضورًا في نهائي كأس آسيا تحت 20 عامًا ونهائي كأس آسيا تحت 17 عامًا، لتصبح المملكة الدولة الوحيدة التي جمعت بين النهائيين في آن واحد.
وامتدت الإنجازات إلى الساحة العالمية، حيث يشارك المنتخب السعودي تحت 20 عامًا حاليًا في بطولة كأس العالم للشباب – تشيلي 2025، فيما يستعد المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لخوض بطولة كأس العالم للناشئين التي تستضيفها قطر الشهر المقبل.
وتُعد هذه الطفرة في المنتخبات السنية تتويجًا لخطط الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال السنوات الماضية، إذ رسم خارطة طريق لتطوير المواهب وجعلها نواة للمنتخب الأول في المستقبل، استعدادًا للاستحقاقات الكبرى المقبلة.
فالمملكة تستعد لاستضافة كأس آسيا 2027 للمرة الأولى في تاريخها، كما ستكون على موعد تاريخي آخر عندما تستضيف كأس العالم 2034 كأول دولة تنظم البطولة بمشاركة 48 منتخبًا، ما يضع الكرة السعودية أمام تحدٍّ كبير لتجهيز منتخبٍ قادرٍ على منافسة كبار العالم على أرضها.
يُذكر أن هذه الإنجازات المتتالية لمنتخبات الفئات السنية تأتي قبل أيام من المهمة الحاسمة للمنتخب الأول، الذي يخوض الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، حيث يواجه إندونيسيا والعراق هذا الشهر بحثًا عن بطاقة العبور إلى المونديال.