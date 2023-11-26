غدًا في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا : النصر لحسم التأهل والاتحاد لتحسين الصورة

تنطلق ، غدًا الاثنين ، الجولة الخامسة (دور المجموعات) من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، حيث يسعى النصر السعودي إلى حسم تأهله والحفاظ على صدارته، فيما يتطلع الاتحاد السعودي إلى وضع قدم نحو التأهل.
يستقبل النصر نظيره بيرسيبوليس الإيراني، على ملعب الأول بارك بالرياض، ضمن المجموعة الخامسة، حيث يتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة، وبرصيد 12 نقطة، بعد فوزه في جميع مبارياته.
وتميل الكفة تاريخيًا لمصلحة النصر، حيث واجه الأندية الإيرانية 18 مرة، فاز في 8 مباريات، وتعادل في 4 مباريات، وخسر 6 مباريات، وسجل هجومه 22 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 21 هدفًا.
أما بيرسيبوليس الذي لم يحقق أي فوز في آخر أربع مباريات، ثلاث منها في الدوري، فيأمل تجاوز تلك النتائج السلبية والعودة بالنقاط الثلاث، أو على الأقل العودة بنقطة التعادل أملاً في التأهل كأحد أفضل ثلاثة في المركز الثاني في المجموعات الخمس.
يبحث الاتحاد عن النقاط الثلاث، لوضع قدمه في الدور الثاني عندما يواجه مضيفه إيه جي إم كاي الأوزبكي، على ملعب ميتالورغ بمدينة ألماليك الأوزبكية، ضمن المجموعة الثالثة.
ويتربع الاتحاد على صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما يقبع إيه جي في المركز الأخير من دون نقاط.
ويتفوق الاتحاد تاريخيًا على الأندية الأوزبكية، حيث التقيا 19 مرة سابقة في جميع البطولات القارية، فاز الاتحاد في 11 مباراة، وتعادل في 6 مباريات، وخسر مباراتين فقط، وسجل هجومه 34 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 15 هدفًا.