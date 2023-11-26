غدًا في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا : النصر لحسم التأهل والاتحاد لتحسين الصورة

أما بيرسيبوليس الذي لم يحقق أي فوز في آخر أربع مباريات، ثلاث منها في الدوري، فيأمل تجاوز تلك النتائج السلبية والعودة بالنقاط الثلاث، أو على الأقل العودة بنقطة التعادل أملاً في التأهل كأحد أفضل ثلاثة في المركز الثاني في المجموعات الخمس.