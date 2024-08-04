"أولمبياد باريس 2024": الجزائرية "كايليا نمور" تهدي العرب الذهبية الأولى

منحت الجزائرية كايليا نمور، العرب، الذهبية الأولى في أولمبياد باريس 2024، بعد فوزها في مسابقة العارضتين مختلفتي الارتفاع في الجمباز الأحد، واهبة بلادها الذهبية السادسة في تاريخ مشاركاتها في الألعاب الصيفية.
ودخلت ابنة الـ17 عامًا، المولودة في فرنسا ووصيفة بطلة العالم، التاريخ كأول بطلة إفريقية أولمبية في الجمباز بعد تفوقها في النهائي على بطلة العالم الصينية تشيوان تشيو والأمريكية سونيسا لي.
وحصلت "نمور" في النهائي على 15.700 نقطة، مقابل 15.500 نقطة لتشيو و14800 نقطة للي التي أضافت البرونزية إلى ذهبية المسابقة الكاملة للفرق وبرونزية المسابقة الكاملة للفردي في النسخة الجارية.
ودخلت "نمور" ألعاب باريس بعدما توّجت بالعديد من الألقاب، أبرزها فضية مسابقة العارضتين مختلفتي الارتفاع في بطولة العالم في أنتويرب البلجيكية العام الماضي، وأربع ذهبيات هذا العام في سلسلة كأس العالم في باكو «العارضتان مختلفتا الارتفاع»، كوتبوس «العارضتان مختلفتا الارتفاع»، والدوحة «العارضتان مختلفتا الارتفاع والحركات الأرضية».
وعلى الرغم من أنها متميزة في جميع فئات الجمباز الفني، تبقى مسابقة العارضتين مختلفتي الارتفاع نقطة قوتها التي قادتها إلى دخول التاريخ في مونديال أنتويرب 2023 بعدما باتت أول إفريقية تحرز ميدالية عالمية في هذه الرياضة.
كما نجحت الأحد في باريس في التفوق على هذا الإنجاز بإحرازها الذهبية على الأرض التي ولدت فيها ودافعت عن ألوانها حتى عام 2022 قبل أن تقرر حمل علم بلدها الأم.
ومنحت "نمور" الجزائر ذهبيتها الأولى منذ أولمبياد لندن 2012 حين أحرز العداء توفيق مخلوفي لقب سباق 1500 م في ألعاب القوى، علمًا بأنه منح بلاده أيضًا ميداليتيها الوحيدتين بعد أربعة أعوام في ريو 2016 وكانتا فضيتين في 1500م و800م، قبل أن تغيب عنها الميداليات تمامًا في طوكيو قبل ثلاثة أعوام.