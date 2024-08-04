"أولمبياد باريس 2024": الجزائرية "كايليا نمور" تهدي العرب الذهبية الأولى

ومنحت "نمور" الجزائر ذهبيتها الأولى منذ أولمبياد لندن 2012 حين أحرز العداء توفيق مخلوفي لقب سباق 1500 م في ألعاب القوى، علمًا بأنه منح بلاده أيضًا ميداليتيها الوحيدتين بعد أربعة أعوام في ريو 2016 وكانتا فضيتين في 1500م و800م، قبل أن تغيب عنها الميداليات تمامًا في طوكيو قبل ثلاثة أعوام.