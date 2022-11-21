مدرب الأخضر "إيرفي رينارد" قبل موقعة الأرجنتين : هدفنا وضع بصمة في مونديال قطر

وتابع رينارد في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة السعودية والأرجنتين ضمن الجولة الأولى من كأس العالم 2022 في العاصمة القطرية الدوحة "أشكر سمو ولي العهد على كلماته للاعبين التي كان لها دور إيجابي في تحضيراتهم ورفع روحهم المعنوية قبل خوض المونديال... ونريد أن نقدم الأفضل من أجله ومن أجل شعبنا، نحن لسنا هنا للتنزه ونريد وضع بصمة حقيقية في المونديال".