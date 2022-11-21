مدرب الأخضر "إيرفي رينارد" قبل موقعة الأرجنتين : هدفنا وضع بصمة في مونديال قطر

قال مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إيرفي رينارد ، اليوم الاثنين ، إن منتخب السعودية لم يأتِ إلى قطر للتنزه في مونديال 2022، مشيرًا إلى رغبة لاعبي الأخضر في وضع بصمة حقيقية بنهائيات كأس العالم.
وتابع رينارد في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة السعودية والأرجنتين ضمن الجولة الأولى من كأس العالم 2022 في العاصمة القطرية الدوحة "أشكر سمو ولي العهد على كلماته للاعبين التي كان لها دور إيجابي في تحضيراتهم ورفع روحهم المعنوية قبل خوض المونديال... ونريد أن نقدم الأفضل من أجله ومن أجل شعبنا، نحن لسنا هنا للتنزه ونريد وضع بصمة حقيقية في المونديال".
وأضاف "نريد جعل السعوديين فخورين بمنتخبهم في كأس العالم، نحن في مجموعة صعبة للغاية ولكن إرادتنا ستكون أقوى، الأرجنتين منتخب قوي ومرشح أساس للفوز بالبطولة ولكن حينما تكون بالمونديال ستواجه الأقوى، أتينا لتمثيل بلادنا المملكة العربية السعودية خير تمثيل في هذا المحفل العالمي، ومتحمسون للغاية لخوض لقاء الغد ونأمل أن نكون في المستوى المطلوب".
واختتم رينارد حديثه بالقول "المباراة ستكون مُتعبة علينا وعلينا أن نتعب كي نحقق نتيجة إيجابية، ليس لدينا أي مشكلة في حراسة المرمى وفريقي مستعد بشكل كامل للبطولة".