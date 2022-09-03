لاعبو ولاعبات التايكوندو يخضعون لتجارب أداء دورة الألعاب السعودية 2022

اختتمت اليوم منافسات تجارب أداء التايكوندو المؤهلة لدورة الألعاب السعودية 2022 بمشاركة (103) لاعبين ولاعبات ممن اجتازوا المتطلبات الأولية لخوض التجارب من المواطنين والمواليد وأبناء المواطنات والمقيمين من الجنسين على صالة وزارة الرياضة بحي الهدا بالرياض (الصالة الخضراء)، وظهرت التجارب بمستوى فني عالٍ قدمه محبو اللعبة وعشاقها.
ومن المقرر أن تعلن اللجنة المنظمة لدورة الألعاب السعودية أسماء المتأهلين والمتأهلات رسميًا للدورة وعددهم (15) لاعبًا ولاعبة في كل وزن من الأوزان المقررة وهي (-63 كجم ، -80 كجم للذكور) وزني (-53 كجم ، 67 كجم للإناث).
من جانب آخر أشاد رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد شداد العمري بالجهود التي بذلتها اللجنة الفنية بالاتحاد والدقة التي تجلى فيها التنظيم والدقة التي أظهرها طواقم التحكيم، وتمنى للجميع التوفيق في المواجهات النهائية، مشيرًا إلى أن جميع المنافسات الماضية ستصب معطياتها في خانة الاتحاد.