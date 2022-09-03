لاعبو ولاعبات التايكوندو يخضعون لتجارب أداء دورة الألعاب السعودية 2022

من جانب آخر أشاد رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد شداد العمري بالجهود التي بذلتها اللجنة الفنية بالاتحاد والدقة التي تجلى فيها التنظيم والدقة التي أظهرها طواقم التحكيم، وتمنى للجميع التوفيق في المواجهات النهائية، مشيرًا إلى أن جميع المنافسات الماضية ستصب معطياتها في خانة الاتحاد.