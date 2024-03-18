انتظام "البريك" في التدريبات .. الأخضر يواصل استعداده للقاء طاجيكستان

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء أمس الاثنين، تدريباته في المعسكر المقام حاليًا في العاصمة "الرياض" استعدادًا لمواجهته القادمة أمام منتخب طاجيكستان ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.