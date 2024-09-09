البرتغالي "روبن نيفيز": شاهدوا الدوري السعودي بعين الاعتبار.. "ورونالدو" قادر على الوصول للهدف الـ1000

وأضاف النجم البرتغالي: "أشعر أنني مستعد بشكل جيد للغاية وأعتقد أنني في حالة بدنية رائعة، كما أن رونالدو قد أظهر اليوم مرة أخرى أن كرة القدم السعودية ليست أقل شأنًا من كرة القدم الأوروبية.