البرتغالي "روبن نيفيز": شاهدوا الدوري السعودي بعين الاعتبار.. "ورونالدو" قادر على الوصول للهدف الـ1000

عقب مباراة منتخب بلاده أمام اسكتلندا، تَحدث البرتغالي روبن نيفيز لاعب الهلال والمنتخب البرتغالي، عن تواجده في الدوري السعودي للمحترفين وقوة المنافسة في الدوري.
وحقق المنتخب البرتغالي -بقيادة النجم كريستيانو رونالدو بالأمس- فوزًا على نظيره الاسكتلندي بهدفين مقابل هدف في دوري أبطال أوروبا.
وقال "نيفيز" عن لعبه في الدوري السعودي: "أتمنى من هؤلاء الأشخاص الذين يشككون في القدرة التنافسية لكرة القدم السعودية أن يشاهدوها بعين الاعتبار".
وتابع: "إذا قارنوا بيانات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الخاصة بي من كرة القدم السعودية وكرة القدم الإنجليزية؛ فإنني أركض أكثر في كرة القدم السعودية، مع الفارق أنني أؤدي أيضًا عند درجة حرارة 40 مئوية".
وأضاف النجم البرتغالي: "أشعر أنني مستعد بشكل جيد للغاية وأعتقد أنني في حالة بدنية رائعة، كما أن رونالدو قد أظهر اليوم مرة أخرى أن كرة القدم السعودية ليست أقل شأنًا من كرة القدم الأوروبية.
وبسؤاله هل يستطيع رونالدو الوصول إلى 1000 هدف؟ أجاب: "كل شيء ممكن مع كريستيانو وأعتقد أنه قادر على القيام بذلك".