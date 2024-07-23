الاتفاق يعلن رحيل مهاجمه السويدي كوايسون

وبدأ كوايسون مسيرته الاحترافية مع فريق إيك السويدي في 2011 حيث لعب له 4 مواسم تخللتها فترة إعارة إلى فريق فاسبي يونايتد السويدي، قبل الانتقال إلى باليرمو الإيطالي من 2014 إلى 2017، وبعدها استكمل نجوميته في الدوري الألماني، إذ أضحى الهداف التاريخي لنادي ماينز حيث سجل خلال الـ4 مواسم 34 هدفاً من 130 مباراة وصنع 12 هدفاً ، وانتقل إلى الاتفاق في يوليو 2021، بعقد لمدة ثلاث سنوات .