الاتفاق يعلن رحيل مهاجمه السويدي كوايسون

أعلن نادي الاتفاق، اليوم الثلاثاء، رحيل مهاجمه السويدي روبن كوايسون، بعد نهاية عقده يونيو الماضي، وفقًا لما كشف عنه النادي.
وكتب النادي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "شكرًا لك يا كوايسون .. نتمنى لك التوفيق فيما هو قادم".
الجدير ذكره، أن المهاجم السويدي غاب عن منافسات الدور الثاني من دوري روشن للمحترفين الموسم الماضي، بعد أن أبعده مدرب الفريق، الإنجليزي ستيفن جيرارد، عن قائمة اللاعبين الأجانب الثمانية المسجلين في كشوفات الفريق في الدوري.
ولعِب الدولي السويدي، 68 مباراةً بشعار فريق الاتفاق منذ انضمامه إليه صيف 2021، وأحرز له 16 هدفًا، وصنع ثلاثة.
وبدأ كوايسون مسيرته الاحترافية مع فريق إيك السويدي في 2011 حيث لعب له 4 مواسم تخللتها فترة إعارة إلى فريق فاسبي يونايتد السويدي، قبل الانتقال إلى باليرمو الإيطالي من 2014 إلى 2017، وبعدها استكمل نجوميته في الدوري الألماني، إذ أضحى الهداف التاريخي لنادي ماينز حيث سجل خلال الـ4 مواسم 34 هدفاً من 130 مباراة وصنع 12 هدفاً ، وانتقل إلى الاتفاق في يوليو 2021، بعقد لمدة ثلاث سنوات .