ليفربول يقلب تأخره أمام نيوكاسل إلى فوز بثنائية

في المقابل، حافظ ليفربول على سجله خالياً من الخسارة، ورفع رصيده إلى سبع نقاط في المركز الرابع، حيث تعادل في مباراته الأولى أمام تشيلسي 1/1 وفوزه في مباراته الثانية على بورنموث 3 / 1.