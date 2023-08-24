"دنيا أبو طالب" تتأهّل لنخبة العالم للتايكوندو بباريس

وتعدّ هذه المشاركة الثانية للبطلة "دنيا" في العام 2023، مع أفضل اللاعبات المصنفات على مستوى العالم، عطفًا على النتائج المتقدمة التي حققتها على الصعيدين الآسيوي والعالمي.