"دنيا أبو طالب" تتأهّل لنخبة العالم للتايكوندو بباريس

تأهّلت لاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو ثالثة العالم، دنيا أبو طالب، وزن "49"، لبطولة الجائزة الكبرى التي تنطلق في باريس أول سبتمبر المقبل، بمشاركة أفضل اللاعبات المصنفات بالعالم.
وتعدّ هذه المشاركة الثانية للبطلة "دنيا" في العام 2023، مع أفضل اللاعبات المصنفات على مستوى العالم، عطفًا على النتائج المتقدمة التي حققتها على الصعيدين الآسيوي والعالمي.
وتوشّحت لاعبة المنتخب السعودي بالميدالية البرونزية عالميًّا وآسيويًّا، خلال 2022 - 2023.
من جانبه قال رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد شداد العمري: إن هذه البطولة تعدّ الأقوى وتفوق المنافسات العالمية؛ لأنها تضمّ النخبة.
وأكّد "العمري" أن المنتخب الوطني يهدف لتحقيق ميداليات متقدّمة للحفاظ على المكتسبات التي تجسّدت في الفترات الماضية.