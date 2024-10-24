بهدف "كانتي".. الاتحاد يعبر محطة الرياض ويحافظ على الوصافة

حافظ فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، على وصافة ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين ، بعد أن تجاوز عقبة مستضيفه الرياض بهدف دون مقابل ، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين ، مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض ، في افتتاح الجولة الثامنة ، بقيادة الحكم السعودي "سامي الجريس".
الشوط الأول انتهى بتقدم الاتحاد بهدف دون مقابل، أحرزه اللاعب "كانتي" في الوقت بدلاً من الضائع 45+2، من خلال تسديدة أرضية زاحفة استقرت داخل شباك حارس الرياض "ميلان بورغان".
شهد الشوط الأول محاولات جادة لقائد الاتحاد "كريم بنزيما" وزميله "موسى ديابي" لكن كان دفاع الرياض متماسك ، قبل أن يخسر الأخير خدمات مدافعه " زياد الصحفي" الذي خرج بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 28.
وفي الشوط الثاني واصل دفاع وحارس الرياض الاستبسال والتصدي لمحاولات لاعبي الاتحاد "بنزيما" و "ديابي" في الدقيقتين 58 ،77.
بتلك النتيجة بقي الاتحاد ثانياً برصيد 21 نقطة ، وتراجع الرياض للمركز الخامس برصيد 13 نقطة.