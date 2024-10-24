بهدف "كانتي".. الاتحاد يعبر محطة الرياض ويحافظ على الوصافة

حافظ فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، على وصافة ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين ، بعد أن تجاوز عقبة مستضيفه الرياض بهدف دون مقابل ، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين ، مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض ، في افتتاح الجولة الثامنة ، بقيادة الحكم السعودي "سامي الجريس".