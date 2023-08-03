"مالكوم".. فقير الحال مليونير المهارات .. هنا قصة رحلته من "كورنثيانز" إلى الهلال

بعيدًا عن النجاحات المتوالية التي حققها خلال مسيرته داخل المستطيل الأخضر، إلا أن الكثيرين لا يعرفون أن مالكوم عانى في بداية حياته بسبب الفقر المدقع، وبخاصة أنه وُلد في أحد الأحياء الفقيرة في البرازيل، حيث كان من الصعب عليه الحصول على مساعدة مالية تساعده في أن يحول حلمه إلى حقيقة، حتى إنه كان يحتاج إلى المساعد في دفع تذاكر الحافلة التي كانت تقله إلى التدريبات.