نهاية سلسلة تاريخية.. صحف عالمية تُسَلط الضوء على هزيمة الهلال أمام العين بأبطال آسيا

وتعرض الهلال مساء أمس الأربعاء لهزيمة أمام العين الإماراتي بنتيجة (4/2) ضمن منافسات دور ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا ليوقف سلسلة انتصاراته المتتالية التي وصلت إلى 34 انتصارًا.