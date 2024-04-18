نهاية سلسلة تاريخية.. صحف عالمية تُسَلط الضوء على هزيمة الهلال أمام العين بأبطال آسيا

سلّطت العديد من الصحف العالمية الضوءَ على هزيمة الهلال أمس أمام العين الإماراتي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.
وتعرض الهلال مساء أمس الأربعاء لهزيمة أمام العين الإماراتي بنتيجة (4/2) ضمن منافسات دور ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا ليوقف سلسلة انتصاراته المتتالية التي وصلت إلى 34 انتصارًا.
وقالت صحيفة "ge": "الهلال بقيادة خورخي خيسوس يُنهي سلسلة الأرقام القياسية العالمية بـ34 فوزًا، ويُهزَم أمام العين في دوري أبطال آسيا، ويشهد نهاية لمسلسل تاريخي تم تسجيله في موسوعة جينيس العالمية".
وقالت صحيفة "maisfutebol": "بعد 34 انتصارًا، جيسوس يخسر بقيادة روبن نيفيز أمام العين (4- 2) في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا".
وكتبت صحيفة "Hurriyet": "انتهت سلسلة نجاحات الهلال القياسية لخورخي جيسوس والتي امتدت إلى 34 مباراة، في مباراته أمام العين خارج أرضه".
وقالت أيضًا صحيفة "lance": "هيرنان كريسبو يتفوق على خورخي جيسوس ويُنهي سجل انتصارات الهلال، في اللقاء الذي انتهى بفوز العين أمام الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا".