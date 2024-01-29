"كلينسمان" يعترف بصعوبة مواجهة "الأخضر": أمامنا منتخب قوي ولكني واثق من تأهل فريقي

أوضح مدرب كوريا الجنوبية "كلينسمان"، أن فريقه سيواجه منتخبًا قويًّا في دور الـ16؛ في إشارة إلى المواجهة المرتقبة أمام "الأخضر".
وقال مدرب المنتخب الكوري الجنوبي: نريد أن نفوز في هذه المباراة لبلوغ ربع النهائي.
وتابع "كلينسمان": سَبَق أن لعبنا أمام السعودية في مدينة نيوكاسل قبل 5 أشهر؛ ولكن مباراة الغد تمتلك أهمية خاصة ومختلفة.
وأضاف: لم نهرب من اليابان.. ونحن في كل مباراة نلعب من أجل الفوز، وإدارتنا لمبارياتنا في البطولة تعتبر ناجحة.
وردًّا على طلب المدرب للإعلاميين الكوريين تمديد حجوزاتهم في قطر؛ قال مدرب كوريا الجنوبية "كلينسمان": أنا أؤمن بفريقي وأدرك أنني أمتلك فريقًا رائعًا ولاعبين مميزين وواثق من تأهل فريقي.
وكان المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، قد واصل أمس الأحد، تدريباته في مقر إقامته في دولة قطر؛ استعدادًا لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية غدًا الثلاثاء، على ملعب المدينة التعليمية، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس آسيا 2023.
وميدانيًّا: أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية على "ملاعب أسباير"، تحت إشراف المدير الفني "روبرتو مانشيني"، بدأت بتمارين الإحماء، ثم تمرين التمرير، بعدها تمارين تكتيكية متنوعة؛ لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
على صعيد متصل، شارك اللاعب "عبدالرحمن غريب" في التدريبات الجماعية.
ويختتم "الأخضر" اليوم الاثنين، استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة الخامسة مساءً على "ملاعب أسباير"، وستكون مفتوحةً أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.