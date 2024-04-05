بطلب من خيسوس.. الهلال يعتزم التعاقد مع إيكاردي ودزيكو

يعتزم مسؤولو نادي الهلال ضم نجمَين عالميَّين، ينشطان في الدوري التركي، لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "aksam" فإن لاعبَي الدوري التركي، الأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب غلطة سراي، والبوسني إدين دزيكو نجم فنربخشة، سيلتحقان مرة أخرى بالدوري السعودي الموسم المقبل.
وشدَّدت الصحيفة على أن الهلال الذي يتصدر الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم مهتم بضم دزيكو وإيكاردي بطلب من المدرب خورخي خيسوس.
وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن الهلال يستعد لتقديم عرض ضخم للنجم البوسني دزيكو، سيصل إلى ما يقرب من 3 أضعاف ما يحصل عليه من فنربخشة.
ويلعب ماورو إيكاردي صاحب الـ31 عامًا في مركز هجوم فريق غلطة سراي التركي، وكان قد انتقل إليه في يوليو الماضي قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.