"خيسوس" و"بونو".. توجا بجائزة الموسم 2023-2024 في دوري روشن السعودي

وخرج بونو عن مرماه لقطع الكرة أو إبعادها عن المنافسين في 14 مناسبة، ونجح في إبطال خطورة جميع الهجمات التي استدعته للخروج عن مرماه، وهو الأعلى خروجًا بين الحراس الذين حققوا نسبة 100 % في إبعاد الكرات عن المنافسين. وأمسك بونو الكرة بإحكام بكلتا يديه 17 مرة، ولم تسقط منه الكرة سوى مرة واحدة، وذلك رقم ضئيل للغاية بين بقية المنافسين. كما استخدم بونو قبضة يديه (اللكم) في إبعاد 11 كرة عن مرماه.