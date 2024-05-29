"خيسوس" و"بونو".. توجا بجائزة الموسم 2023-2024 في دوري روشن السعودي

تُوج البرتغالي جورجي خيسوس بجائزة مدرب الموسم 2023-2024 في دوري روشن السعودي، بعد أن قاد فريق الهلال إلى تحقيق موسم استثنائي محطمًا الأرقام القياسية.
وحقق خيسوس، لقب الدوري بلا خسارة للمرة الثانية في تاريخ الهلال (بعد موسم 2010-2011)، وللمرة الأولى في مسيرته المهنية في المواسم التي أشرف عليها كاملة. وأثناء طريقه الوعر لتحقيق هذا الإنجاز الخالد، ظل خيسوس يحصد جوائز مدرب الشهر الواحدة تلو الأخرى خمس مرات متتالية خلال الموسم، في إنجاز غير مسبوق، خلال الأشهر بين أكتوبر 2023 ومارس 2024 (احتجبت الجائزة في يناير 2024 بسبب التوقف). واستطاع خيسوس أن يبني فريقًا قويًا حقق أعلى معدل نقاط في تاريخ الدوري بنسبة تناهز 95 %.
وتفوق فريق خيسوس في القوة الهجومية والدفاعية معًا، وسجل الهلال 101 هدف في الموسم، وذلك أكبر عدد من الأهداف خلال موسم واحد، وكذلك سجل الفريق أكبر فوز في تاريخ الدوري بنتيجة 9-0 أمام الحزم. وتمكن الهلال بقيادة خيسوس من تحقيق أطول سلسلة انتصارات متتالية في الدوري بواقع 24 فوزًا متتاليًا. وفي الجانب الدفاعي استقبلت شباك الهلال أقل عددٍ من الأهداف طوال الموسم (23 هدفًا) مع فارق 12 هدفًا عن أقرب المنافسين الأفضل دفاعيًا (الأهلي والتعاون).
فاز المغربي ياسين بونو، بجائزة أفضل حارس في دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024، بعد مسيرة رائعة في الذود عن شباك فريقه الهلال المتوج بلقب الدوري، مع أفضل رقم في استقبال الأهداف.
ودافع بونو عن شباك الهلال في 31 مباراة، وتصدى لـ 62 تسديدة، ويملك أفضل معدل تصديات للكرات التي يواجهها بين جميع الحراس الذين لعبوا أكثر من 10 مباريات، بنسبة تصدي بلغت 75 %. واستقبلت شباكه خلال تلك الفترة 20 هدفًا. ويملك المعدل الأفضل في ندرة استقبال الأهداف بين جميع الحراس الذين خاضوا أكثر من 10 مباريات، بمعدل بلغ 0.64 هدف في المباراة.
وخرج بونو عن مرماه لقطع الكرة أو إبعادها عن المنافسين في 14 مناسبة، ونجح في إبطال خطورة جميع الهجمات التي استدعته للخروج عن مرماه، وهو الأعلى خروجًا بين الحراس الذين حققوا نسبة 100 % في إبعاد الكرات عن المنافسين. وأمسك بونو الكرة بإحكام بكلتا يديه 17 مرة، ولم تسقط منه الكرة سوى مرة واحدة، وذلك رقم ضئيل للغاية بين بقية المنافسين. كما استخدم بونو قبضة يديه (اللكم) في إبعاد 11 كرة عن مرماه.
وفاز الحارس المغربي بجائزة أفضل حارس في الشهر 3 مرات، وذلك أعلى عدد بين جميع الحراس، في أكتوبر ونوفمبر 2023، ثم في فبراير 2024، كما دخل القائمة النهائية المرشحة لجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل حارس مرمى في العالم، التي جرى حفلها في يناير 2024. وحافظ بونو على شباكه نظيفة في 15 مباراة في الدوري، بالتساوي مع السنغالي إدوارد ميندي حارس الأهلي.